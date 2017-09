Estudantes de SB disputam a final de concurso do Senai

Foto: Reprodução

Quatro estudantes da Escola Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Alvares Romi de Santa Bárbara d’Oeste estão na final do concurso popular de inovação da instituição de ensino. Eles criaram um projeto inédito na área de farmacêutica, o saca ampolas, um dispositivo que atua como uma espécie de alavanca e protege os profissionais de quebras e contaminações.

O público pode acompanhar e votar neste e em outros 34 projetos finalistas, na fanpage do Senai no Facebook. O projeto Inova Senai 2017 também conta com a participação de alunos da unidade Celso Charuri, de Sumaré, que apresentaram um aparelho para uso de deficientes auditivos identificarem sons através de vibrações.

Um dos estudantes que participou do projeto do saca ampola, Guilherme Gomes de Oliveira, de 18 anos, contou que a inspiração veio da mãe de um dos colegas. “Ela é farmacêutica e sempre teve problemas com isso, inclusive por acidentes com o vidro e o conteúdo. A gente então desenvolveu essa espécie de abre garrafas que custará cerca de R$ 0,67”, comemorou.