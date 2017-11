Estudante surdo faz prova do Enem em sala especial

“Hoje deu tudo certo, graças a Deus”, desabafou o contramestre Lourival Francisco Ribeiro, 45, pai do estudante de 17 anos, deficiente auditivo, que foi prejudicado no primeiro domingo de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), devido a desentendimento com fiscais da sala onde realizaria o exame.

Segundo Lourival, a família estava ansiosa pelo segundo do Enem, mas “tranquila” por saber que o jovem faria a prova em uma sala especial. “Durante a semana, o pessoal do Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais] ligou pra gente e disse que ele faria a prova numa sala especial pra ele. Isso nos deixou bem mais tranquilos neste segundo dia”, explicou. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Assim que chegou a FAC (Faculdade Anhanguera) de Santa Bárbara d´Oeste, local onde faria a prova, uma professora conhecida do jovem o aguardava na portaria. Ela o acompanhou até a sala indicada, onde o estudante realizou o prova sozinho e sem interrupções.