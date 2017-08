Estudante é suspeito de incendiar a casa do próprio pai

Um estudante de 22 anos é suspeito de colocar fogo na casa do próprio pai, em Santa Bárbara d’Oeste. O incêndio aconteceu na tarde deste domingo (27), no bairro Chácara Recreio Cruzeiro do Sul. De acordo com o proprietário do imóvel, um ajudante geral de 49 anos, o filho não só assumiu a autoria do fogo, como ainda ameaçou fazer o mesmo em uma residência vizinha. Foto: Arquivo / O Liberal

A vítima disse que estava em uma chácara próxima do endereço onde mora, na Rua Luíza Bevilaqua Angolini, quando viu sinal de fumaça saindo de sua casa. O ajudante geral foi até o local e quando chegou, constatou que o imóvel havia sido incendiado.

LEIA TAMBÉM: Obra do DAE altera trânsito entre os bairros Vista Alegre e Olaria

Depois de alguns minutos, a vítima afirmou ter passado a receber ligações telefônicas do filho, assumindo a autoria do incêndio e ameaçando colocar fogo em outra residência vizinha. O ajudante geral não informou o motivo pelo qual o filho teria incendiado a casa, bem como se ambos haviam se desentendido.