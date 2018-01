Estudante é preso com drogas, garrucha e munição

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um estudante de 24 anos foi preso na noite desta segunda-feira (15), em Santa Bárbara d’Oeste, após denúncia de que ele estaria vendendo drogas pelo bairro Planalto do Sol. Policiais militares o localizaram, mas não encontraram nada de ilícito. O jovem, no entanto, confessou que guardava entorpecentes e uma garrucha antiga em casa, no Parque Zabani.

No imóvel, na Rua Plácido Ribeiro Ferreira, policiais acharam 82 porções de maconha, sete pedaços da mesma droga, uma garrucha de cano duplo, sem marca e calibre aparentes, e sete munições intactas, sendo quatro de calibre 22 e três, 38.

O estudante foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele aguarda apresentação em audiência de custódia na cadeia do município.