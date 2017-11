Escola divulga o Novembro Azul com fotos criativas

Segundo o professor, a foto e o vídeo produzidos para a campanha Novembro Azul compõem um conjunto de atividades que também envolve, mesmo que indiretamente, as famílias dos estudantes. Já a ideia de compor um chapéu e um bigode, que remetem ao sexo masculino, é resultado da “criatividade e busca de novas ideias” dos alunos.

Envolvidos na campanha Novembro Azul, estudantes da Escola Estadual Monsenhor Henrique Nicopelli, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, tiraram fotos criativas para chamar a atenção para as doenças que mais acometem os homens. Em uma disciplina eletiva, os alunos exploram as principais campanhas de saúde durante todo o semestre e focam na prevenção.

“Trabalhamos um panfleto informativo do Instituto Lado a Lado pela Vida e é feita uma leitura compartilhada com os alunos. Frisamos importância da conversa em casa sobre esse assunto e depois tiramos a foto, organizada pelos alunos, no campo da escola”, explicou. Foto: Aristides Schmidt Neto

As ações com foco na saúde são realizadas desde 2014 na escola Nicopelli, que já coordenou campanhas em alusão ao Outubro Rosa, de prevenção ao Câncer de Mama; Setembro Amarelo, de prevenção contra o suicídio e Setembro Vermelho, no combate a doenças cardio vasculares. A próxima campanha realizada na escola terá como foco a luta contra a AIDS.

