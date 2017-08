Encontro de carros arrecada mais de 800 peças para a Campanha do Agasalho

Um encontro beneficente de carros rendeu a doação de 800 peças de roupas para a Campanha do Agasalho de Santa Bárbara d’Oeste no último final de semana. O evento aconteceu no espaço reservado do Graal 125 Norte no último domingo (6) e foi resultado da parceria da rede com o Fundo Social de Solidariedade e os grupos de automóveis Road Drivers, Mundo Dos GTi’s e Wagenever.

O evento teve uma participação de mais de 60 veículos de diferentes anos, modelos e marcas, com publico de 150 pessoas de diversas cidades do Estado de São Paulo. Após a arrecadação, a entrega oficial das peças ocorreu nesta segunda-feira (7).

Até o momento, a Campanha do Agasalho arrecadou 24.420 peças de roupas, 901 pares de calçados e 139 cobertores, totalizando 25.460 doações. Com os temas “Quero que você me aqueça neste inverno”, “Roupa boa, a gente doa”, “Você não acha que também tem roupas demais?” e “Doe aqui suas roupas e ajude a aquecer o inverno de quem mais precisa”, a campanha segue em diversos pontos da cidade.