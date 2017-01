Encanador é preso por furto de bicicleta em Santa Bárbara

Um encanador de 60 anos foi preso neste domingo (22), em Santa Bárbara d’Oeste, após furtar uma bicicleta em uma feira na Praça das Artes Carlos Chiti, no Centro. Ele foi detido por guardas municipais no bairro Santa Inês e confessou o crime.

Os patrulheiros se depararam com o encanador M.A.L. andando com uma bicicleta com as mesmas características da que havia sido furtada. Questionado, o suspeito alegou ter subtraído o veículo próximo a uma barraca de frutas.

Em contato com a vítima, o aposentado D.G., de 67 anos, ele reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade. O encanador foi autuado em flagrante e como não pagou os R$ 1 mil de fiança, foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Foto: Arquivo/O Liberal

Ainda em Santa Bárbara, um dentista de 25 anos teve o carro, uma Ecosport modelo 2013, roubada na noite deste domingo, no bairro Santa Rosa 1. Ele foi abordado por dois homens em uma moto quando tirava o veículo da garagem, por volta das 23h40.

O rapaz que pilotava a motocicleta apontou uma arma e mandou a vítima sair do carro. O garupa assumiu a direção do automóvel e deixou o local. A ocorrência foi registrada na delegacia do município.

