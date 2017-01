Denis vê reeleição como responsabilidade dobrada

O prefeito reeleito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia e seu vice, Rafael Piovesan, ambos do PV, e os 19 vereadores eleitos do município, tomaram posse para o mandato 2017-2020, na manhã deste domingo, dia 1° de dezembro, em cerimônia realizada no Teatro Municipal Manoel Lyra. Primeiro prefeito reeleito da história do município, Denis recebeu 52,3 mil votos (54,6%) e classificou o fato como uma honra e uma grande responsabilidade.

Denis apontou que o momento é de dar continuidade no trabalho que já vem sendo realizado pelo governo municipal e que as eventuais mudanças devem ocorrer ao longo do ano. O prefeito agradeceu a confiança dos eleitores e foi aplaudido em pé pelo teatro lotado. “Reafirmo aqui meu agradecimento pela confiança renovada para continuar cuidando de nossa cidade. Avançamos como nunca, e isso redobra nossas responsabilidades, e reforça nosso entusiasmo para fazer ainda mais”, afirmou o prefeito em seu discurso.

LEIA TAMBÉM: Feira de Artesanato recomeça nesta quinta

O prefeito relembrou feitos do primeiro mandato, e apontou que o momento é de fazer a cidade crescer. “Santa Bárbara chegará aos seus 200 anos em seu melhor momento. É chegada a hora de Santa Bárbara d’Oeste. Vimos diversos tabus se dispersarem, tudo feito com amor de barbarense”, disse.

Durante posse, o deputado Chico Sardelli (PV) disse que Denis fez um governo diferente do que os barbarenses estavam acostumados. “O Denis trouxe um alento e Santa Bárbara hoje é mais tranquila”, disse Chico. Um dos principais opositores do governo, vereador Carlão Motorista (PDT), em seu discurso, apontou problemas na cidade em relação a criminalidade e citou a falta do pagamento integral do 13 salário dos servidores da prefeitura. Na sequência, pediu que haja união entre Câmara e prefeitura.

Foram empossados os vereadores Joi Fornasari (SD), Carlão Motorista (PDT), Felipe Sanches (PSC), Kadu Garçom (PR), que foi eleito posteriormente presidente da Câmara, Celso Ávila (PV), Dr. José (PSDB), Jesus Vendedor (DEM), Paulo Monaro (SD), Celso da Bicicletaria (PPS), Isac Motorista (DEM), Gustavo Bagnoli (DEM), Edivaldo Meira Batoré (SD), Alex Backer (PRB), Carlos Fontes (PSD), Peressim (PEN), Joel do Gás (PV), Germina Dottori (PV), Dr. Emilson (PPS) e Antonio da Loja (PR).

LEIA TAMBÉM: Terreno de obra parada segue acumulando água em S.Bárbara