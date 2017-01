Embriagado, homem colide contra muro de residência

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, na noite deste domingo (22), depois de colidir contra o muro de uma residência no bairro Vista Alegre, em Santa Bárbara d’Oeste.

Testemunhas ainda relataram para a PM (Polícia Militar) que o motorista havia colidido contra outros dois carros e uma moto antes de bater no muro. Com o impacto, um buraco abriu na parede e a parte da frente do carro, um Ford Fiesta, ficou presa na estrutura de cimento.

De acordo com relato policial, o homem apresentava “sinais notórios de embriaguez”, constatado após realização do teste do bafômetro.

Assim, ele foi levado para o Plantão Policial de Santa Bárbara, onde recebeu voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante de danos.

Foi arbitrada fiança no valor de R$ 6 mil, a qual não foi paga pelo motorista. Ele ficou preso na carceragem do Plantão Policial e seria encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré.