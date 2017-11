Rua no Jardim Mollon terá fluxo alterado a partir desta quinta-feira

A Rua do Estanho, no Jardim Mollon, terá o fluxo alterado a partir desta quinta-feira (23), segundo informou a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil).

Segundo a nota divulgada pela administração, a Rua do Estanho terá sentido único da Rua Luiz Laudissi para a Rua do Césio. A mudança tem como objetivo proporcionar maior segurança ao fluxo de veículos e pedestres que utilizam a via.

