Obras da Saúde e Educação se deterioram em Santa Bárbara

Nos espaços, a prefeitura previa a implantação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Santa Rita de Cássia, duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), no Jardim Dona Regina e no Planalto do Sol, e uma creche, também no Dona Regina. Somados, os investimentos foram de R$ 5,7 milhões.

Praticamente prontos, quatro prédios públicos da Saúde e Educação, em Santa Bárbara d’Oeste, deveriam estar à disposição dos moradores há anos, mas ainda não foram colocados em funcionamento. As estruturas se encontram em estado de abandono, com danos estruturais e mato alto. Vizinhos relatam problemas de invasão e falta de segurança.

Foto: O Liberal

Na UPA, o mato alto se estende até a calçada e está coberto por resíduos, como garrafas pet, roupa suja e lixo. Os cômodos estão sem porta, o que facilita a entrada das pessoas. De acordo com uma vizinha, traficantes e usuários de droga frequentam o local. Por medo, ela costuma dormir na casa dos filhos, principalmente nos fins de semana. “Aqui não dá para ficar”, comentou.

Na UBS do Dona Regina, o portão da frente não tem cadeado e pode ser aberto por qualquer um. O espaço também está com mato alto, como a creche do mesmo bairro. Na quarta-feira, havia entulho na área verde que fica ao lado da creche.

Segundo o operador de máquinas Fernando Rodeguer, de 48 anos, as condições das duas obras ajudam a proliferação de animais peçonhentos. “Em casa mesmo, de vez em quando, aparece aranha lá, grande”, afirmou ele, que é vizinho do prédio que deveria ser uma UBS.

DANOS. Na UBS do Planalto do Sol, parte do alambrado está quebrada, o que facilita o acesso de pessoas ao local. Uma porta estava aberta nos fundos. O portão que, aparentemente, serviria para a entrada de veículos, não tem cadeado. Também há danos em janelas e em parte da estrutura.

O aposentado Oswaldo Zanardi, de 63 anos, diz que o funcionamento da unidade desafogaria a UBS do Cidade Nova. “O da Cidade Nova está sobrecarregado. Se inaugurasse esse aqui, aquilo lá maneirava. O pessoal da região aqui vai tudo para o da Cidade Nova”, ressaltou.

Governo tenta mudar UPA Santa Rita e culpa empresa

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste diz que negocia com o Ministério da Saúde a mudança de finalidade do prédio da UPA do Santa Rita.

“O objetivo é poder utilizá-lo na área da Saúde, porém com outra finalidade. O modelo UPA 24 horas teve pelo menos duas unidades fechadas recentemente na região, o que denota a inviabilidade. Com o fechamento das negociações com o Ministério da Saúde, a obra será retomada para a sua nova finalidade”, informou a administração, em nota enviada pela assessoria de imprensa.

INCAPAZ. No caso da creche do Jardim Dona Regina, a prefeitura alega que as obras estão paradas por problemas de incapacidade de execução pela empresa contratada pelo governo federal. Segundo a administração, o contrato está em processo de rescisão. Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

“A prefeitura passará a ter autonomia para que a obra seja licitada localmente. A expectativa é que essa nova licitação possa ocorrer já nos próximos meses”, comunicou. A empresa contratada pelo governo federal não comentou a alegação.

Quanto às UBSs, o governo municipal divulgou apenas que as unidades começarão a funcionar em breve, mas não comentou a situação atual dos prédios. A prefeitura informou que “casos eventuais de vandalismo com cadeados nas unidades são prontamente reparados”.