Em Santa Bárbara, dupla assalta adolescentes e vai presa

Dois homens, de 25 e 26 anos, foram presos na madrugada desta segunda-feira (14) suspeitos de terem roubado um celular de um adolescente de 14 anos. A vítima e sua namorada, uma jovem de 12 anos, reconheceram os suspeitos e o aparelho foi recuperado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi comunicada sobre o roubo pelos próprios adolescentes por volta das 2h desta segunda-feira.

O garoto contou para os guardas que estava com a namorada no cruzamento das ruas Carvão e da Agricultura, no Jardim Pérola, quando foram abordados por dois ladrões. Eles anunciaram o assalto e um deles carregava uma arma, que parecia ser de brinquedo. Eles levaram o celular, um Samsung Duos, do garoto e saíram correndo.