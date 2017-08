Em Santa Bárbara, 63 famílias são beneficiadas pela tarifa social do DAE

63 famílias são beneficiadas pela tarifa social de usuários de baixa renda do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. Desde que foi instituída, 70 pedidos pela tarifa diferenciada foram realizados; cinco se encontram em análises e dois foram arquivados por não atender os parâmetros estabelecidos no Ato Administrativo 1/2017.

O benefício considera a Resolução 167/2016 da ARES/PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Foto: Imprensa/Divulgação

Para ter direito a tarifa social, que especifica o valor de R$ 18 para o consumo mínimo – 10m³ – e desconto nas faturas com consumo até 20 m³, os interessados devem apresentar o comprovante de renda familiar e os documentos pessoais. É necessário comprovar ser beneficiário do Programa Bolsa Família ou do Cartão Cidadão, não possuir mais que um imóvel, entre outras exigências. As condições e requisitos estão descritas no Ato Administrativo 1/2017, disponível para consulta no site do DAE. A cada 12 meses inseridos no benefício, os usuários devem renovar o cadastro junto ao Departamento.