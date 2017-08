Em S.Bárbara, projeto reduz em 42% repasses para as APMs

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste enviou à câmara um projeto de Lei que reduz em 42% os repasses feitos para as APMs (Associações de Pais e Mestres) e Conselhos Escolares. O Executivo também pede que os vereadores aprovem uma alteração no texto, mudando de trimestral para anual a distribuição do dinheiro para as instituições.

A justificativa apresentada é que a medida “adequará essas despesas à atual disponibilidade financeira do município”. As verbas enviadas periodicamente são aplicadas em pequenos reparos, manutenções e compra de materiais de consumo nas escolas municipais. Os recursos distribuídos entre as associações são divididos em três cotas que variam de acordo com a quantidade de alunos de cada instituição. Foto: Arquivo / O Liberal

Caso a proposta seja aprovada, aquelas que possuem menos de 300 estudantes passarão a receber R$ 7 mil por ano em vez de R$ 12 mil, valor que vinha sendo praticado desde 2014. Para as instituições que possuem entre 301 e 500 alunos, o valor cai de R$ 18 mil para R$ 10,5 mil. As escolas que possuem mais de 500 estudantes passarão a receber R$ 14 mil, quando recebiam R$ 24 mil.