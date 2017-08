Mudança de prédio suspende atividades de UBS

As atividades da UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. José Wenceslau Júnior”, realizadas provisoriamente no Salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, serão suspensas entre esta quarta (2) e sexta-feira (4) para a retomada do atendimento no prédio localizado na Rua Ribeirão Preto, 110, no Jardim Esmeralda.

A UBS do Esmeralda passou por ampliação, saindo dos 203 m² para 339 m² de área construída. O local passa a contar com novos consultórios, salas de triagem, de assistência social, farmácia, copa, sanitários, sala de esterilização, expurgo, entre outras dependências.

Além da ampliação, o antigo prédio foi totalmente reformado com troca de telhado, nova pintura e demais acabamentos previstos em projeto, com readequação de instalações hidráulicas e elétricas.