Jardim Europa 4 recebe campanha contra o Aedes Aegypti neste sábado

A Campanha “Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti” prossegue neste sábado (18) nos imóveis do bairro Jardim Europa 4. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, seria realizada no último sábado (11) no bairro, mas precisou ser transferida devido ao mau tempo. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara

A ação ocorrerá das 8 às 14 horas. Os agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde farão visitas casa a casa com orientações aos moradores e retirada de possíveis criadouros do mosquito. Um caminhão estará no local para transportar os materiais recolhidos.

A Campanha foi retomada no último mês, com o objetivo de intensificar as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana no município. Desde então, foram visitados aproximadamente 3,3 mil imóveis aos sábados, com orientações aos moradores e retirada de cerca de 250 quilos de possíveis criadouros do mosquito.