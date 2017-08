Em S.Bárbara, EJA recebe inscrições até sexta-feira

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está com as inscrições abertas até sexta-feira, dia 11 de agosto, para as novas turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos). O curso é totalmente gratuito e oferece a oportunidade do estudo e alfabetização.

Com duração de dois anos, o curso promovido pela Secretaria de Educação abrange da 1º a 4ª série do Ensino Fundamental, oferecendo transporte escolar e material pedagógico.

As aulas acontecem no período noturno nas dependências da Emefei (Escola Municipal do Ensino Fundamental e Educação Infantil) “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”, no Sartori.