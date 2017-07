Quatro veículos são furtados em Santa Bárbara

Em duas horas, quatro veículos foram furtados em Santa Bárbara d’Oeste. Os crimes aconteceram entre 18 e 20 horas desta sexta-feira (28), no Jardim Europa, Planalto do Sol, Jardim Esmeralda e Nova Conquista, todos localizados na área do 2ºDP (Distrito Policial). Apenas um dos carros foi recuperado. Os ladrões não foram identificados.

Uma das vítimas é uma vendedora de 45 anos. Ela disse ter estacionado o carro, um Fiesta ano 2011, na frente da casa de uma amiga, na Rua Dinamarca, no Jardim Europa, e quando foi buscá-lo, por volta das 18 horas, não o encontrou. O veículo tinha seguro. No interior do automóvel, haviam várias peças de roupas feminina e masculina. Foto: Arquivo/O Liberal

Meia hora depois, um comerciante de 27 anos teve o carro, um Gol modelo 1990, levado de frente do seu comércio, na Rua Jaú, no Jardim Esmeralda. A vítima disse que se recorda de ter visto o veículo estacionado no local minutos antes. Foi o tempo dele atender um cliente e quando notou, o automóvel tinha sido furtado.