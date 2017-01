Em 13h, Santa Bárbara registra três furtos

Pelo menos três furtos foram registrados em Santa Bárbara d’Oeste neste domingo no período de 13 horas. Entre 00h30 até as 13h30, o Plantão Policial do município registrou o furto de um celular e de duas motos.

O primeiro crime foi registrado no Jardim Pérola, na madrugada de domingo. Uma jovem de 19 anos disse para a polícia que estava em uma casa de shows, deixou a bolsa na mesa e foi para a pista de dança. Quando voltou, depois de cerca de 40 minutos, notou que o aparelho, um Samsung J7, e o cartão bancário haviam sido furtados de dentro da bolsa.

LEIA TAMBÉM: Esquadrão é acionado para verificar explosivo em posto de combustível de SB

Já por volta das 10h, também no Jardim Pérola, um auxiliar geral estacionou sua motocicleta, uma Dafra Speed 150, na Rua do Aço. Quando era 12h40, uma pessoa desconhecida o informou que a moto tinha sido levada.

Por fim, na tarde deste domingo, na Vila Pântano, um servidor público teve sua uma Honda CG 150 furtada. Ele deixou a moto estacionada na Rua do Ouro e cerca de 40 minutos retornou ao local e se deu conta do furto. O documento estava no interior do baú da moto e também foi levado. O veículo não possuía seguro.

Todos os casos foram registrados no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste e devem ser investigados.

LEIA TAMBÉM: Vereadores aprovam verba de R$ 6 milhões para a Santa Casa