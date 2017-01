Durante vigia, mulher cochila e tem carro furtado

Depois de perder as chaves do veículo e não ter como guardá-lo na garagem, uma mulher de 28 anos resolveu passar à noite em claro “vigiando” o carro com medo que fosse furtado. Por volta das 2 horas da madrugada desta terça-feira (10), no entanto, a vítima cochilou e quando acordou, 50 minutos depois, não encontrou mais o carro, um Crossfox. O caso aconteceu em Santa Bárbara d’Oeste, no bairro Vista Alegre.

A desempregada C.C.F.S. procurou a delegacia do município na manhã desta terça-feira para registro da ocorrência. Ela disse ter estacionado o carro em frente a casa onde mora, na Rua da Beleza, por volta das 18 horas desta segunda-feira, mas que perdeu a chave próximo da residência.

Foto: Arquivo / O Liberal

Sem ter como trancar o automóvel, a vítima disse ter ficado vigiando o veículo durante a noite. No entanto, ela teria pego no sono e quando acordou, o carro não estava mais no local. O veículo tem seguro.