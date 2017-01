Dupla tenta trocar botijão de gás por entorpecente

Guardas municipais surpreenderam dois rapazes, por volta das 23h30 desta quarta-feira (11), em Santa Bárbara d’Oeste, carregando um botijão de gás pela Rua do Algodão, no Cidade Nova. A dupla alegou que pretendia trocar o objeto por drogas, no bairro Santa Fé.

Os patrulheiros seguiram até o endereço após serem informados que haviam dois homens carregando um botijão. Questionados, C.R.O., de 22 anos, e J.C.F., de 26 anos, disseram que estavam levando o objeto para ser trocado por entorpecente no bairro Santa Fé.

LEIA TAMBÉM: Ladrões invadem casa na Vila Dulce e fazem ‘limpa’

A dupla afirmou ainda que o botijão havia sido entregue por um outro rapaz, também usuário, para trocar por drogas. Os guardas foram atá a residência dessa pessoa, mas não o encontraram. A irmã do suspeito, no entanto, autorizou a entrada dos patrulheiros no imóvel.

De acordo com os guardas, o local onde é armazenado o botijão de gás estava vazio. O caso foi registrado no Plantão Policial como localização e apreensão de objetos. A dupla foi liberada.