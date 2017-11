Dupla é presa por furto de 600 metros de cabos telefônicos

Dois homens de 27 e 22 anos foram presos na madrugada desta quinta-feira (16), em Santa Bárbara d’Oeste, por furto de cabos telefônicos. Ambos subtraíram cerca de 600 metros de fiação de uma torre localizada na Rua Cândido Antônio Zanatta, no bairro Glebas de Califórnia. Foto: Arquivo / O Liberal

Por volta da meia-noite, policiais militares receberam uma informação de que estaria ocorrendo um furto de cabos no endereço. Nas proximidades do local, os soldados se depararam com o coordenador de segurança da empresa telefônica. Ele disse ter recebido um alarme de furto de cabos do sistema e quando chegou, constatou a subtração de 600 metros de fiação.

Os policiais, então, iniciaram um patrulhamento nas imediações na tentativa de encontrar os ladrões. Cerca de 500 metros de distância do local onde ocorreu o furto, eles surpreenderam os suspeitos saindo de um matagal.