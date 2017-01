Dupla é presa com munição de metralhadora

Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (17), em Santa Bárbara d’Oeste, por posse ilegal de munição de uso restrito. Eles foram abordados em um veículo Astra, de cor prata, na Avenida Santa Bárbara, próximo ao shopping.

Policiais militares chegaram até os suspeitos após denúncia anônima de que haviam três pessoas no Jardim Esmeralda, em um Astra prata, e uma delas estaria armada. Quando perceberam que a pessoa que fez a denúncia estava anotando a placa do carro, o trio deixou o local sentido bairro São Camilo.

LEIA TAMBÉM: Ônibus com ar-condicionado vira ‘oásis’ no calor

Foto: Divulgação/Polícia Militar

O veículo foi interceptado na Avenida Santa Bárbara, na altura da loja de materiais de construção Dicico. Mas ao contrário do que informava a denúncia, havia duas e não três pessoas no Astra.

Dentro do carro, os policiais encontraram um carregador de metralhadora municiado com 25 cartuchos calibre 40. Com o condutor do veículo, o comerciante D.A.T., de 29 anos, foi localizado R$ 20 e com o passageiro, o chaveiro J.C.M., de 25 anos, R$ 3.530.

Questionados sobre a procedência do dinheiro e do carregador, ambos permaneceram em silêncio. A dupla foi levada ao 2ºDP (Distrito Policial) e autuada em flagrante pelo delegado José Donizete de Melo.

LEIA TAMBÉM: Rede de cinema faz sessão para crianças no Tivoli