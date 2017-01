Dupla é presa após arrombar e furtar aparelho de som de carro

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (16), em Santa Bárbara d’Oeste, suspeitos de furtar um aparelho de som de um Corsa que estava estacionado no Jardim Pérola. Eles teriam demonstrado nervosismo ao se deparar com a viatura da Guarda Municipal e arremessado o toca CD ao chão, o que motivou a abordagem.

Segundo os patrulheiros, eles estavam na Rua do Amendoim, por volta das 22 horas, e ao entrar na Rua do Petróleo, viram o desempregado E.M.N.J., de 26 anos, e o servente I.G.M., de 23 anos. Ao notar a presença da viatura, E. jogou algo no chão. Os guardas abordaram a dupla e constataram que o objeto dispensado tratava-se de um aparelho de som.

LEIA TAMBÉM: Ladrões explodem cofre de posto de combustível

Foto: Arquivo / O Liberal

Os dois confessaram ter furtado, minutos antes, um Corsa estacionado próximo ao local. Os patrulheiros se deslocaram até o veículo e o encontraram com a porta do passageiro arrombada. A dupla foi apresentada na delegacia do município para registro da ocorrência e de lá encaminhada para a cadeia pública de Sumaré.