Dupla é detida ao tentar roubar carro de estudante em S.Bárbara

Um desempregado foi preso e um menor foi detido na madrugada deste domingo (6), em Santa Bárbara d’Oeste, depois de tentarem assaltar um carro. A tentativa de roubo aconteceu por volta da 1h30 na Avenida Anhanguera.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um estudante de 23 anos, estava parada no semáforo da Avenida Anhanguera, próximo do cruzamento com a Rua Nazareno Voltaine, quando os dois suspeitos anunciaram o assalto. Eles estavam a pé e um deles fez menção de estar armado. Ao perceber que seria assaltado, o estudante acelerou o veículo e fugiu o local.

A vítima encontrou uma viatura da PM (Polícia Militar) e relatou a tentativa de assalto, passando características dos suspeitos. Em patrulhamento pela região do Jardim Conceição, os militares encontraram dois homens que se assemelhavam com as características passadas. Eles foram abordados e nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, durante a abordagem, a dupla de mostrou inquieta e foi necessário até uso de força física para conter um deles.