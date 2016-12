Dupla armada invade depósito de sucatas e leva R$ 2 mil

Dois homens armados com um revólver assaltaram um depósito de sucatas e levaram R$ 2 mil, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira, mas foi comunicado à Polícia Civil somente na noite desta sexta-feira (30).

O comerciante E.S.S., de 46 anos, disse que estava no interior do depósito, na Avenida Professor Charles Keese Dodson, no Planalto do Sol 2, quando os criminosos chegaram e armados com um revólver anunciaram o assalto. Eles subtraíram R$ 2 mil e fugiram em uma moto. Câmeras de monitoramento filmaram a ação dos bandidos.

No mesmo dia e também no Planalto do Sol, uma farmácia localizada na Rua Mario Benita, foi assaltada por um homem armado. O suspeito entrou no estabelecimento, anunciou o roubo e pegou R$ 100 do caixa. Ele fugiu em uma moto que o aguardava do lado de fora.

As ocorrências foram registradas na delegacia do município, mas nenhum dos bandidos foi identificado.