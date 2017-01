Dupla armada assalta casa lotérica em Santa Bárbara

Dois homens, ainda não identificados pela polícia, assaltaram uma casa lotérica, na tarde desta sexta-feira (13), em Santa Bárbara d’Oeste. O crime ocorreu por volta das 14h30, na Avenida Monte Castelo. O valor roubado não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados com revólveres entraram no estabelecimento, renderam o representante da casa lotérica – ele estava em uma sala contando dinheiro –, demais funcionários e clientes e fizeram um “limpa” nos caixas.

As vítimas disseram que um dos bandidos estava usando uma camisa listrada e um boné preto e o outro, uma blusa e um boné vermelho. O LIBERAL apurou que a casa lotérica chegou a ser fechada depois do crime e reaberta momentos depois.

As vítimas foram orientadas pela Polícia Militar a registrar a ocorrência na delegacia do município. Até o momento, não há pistas dos assaltantes.