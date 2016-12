S. Bárbara

Duas pessoas foram alvos de assaltantes, na noite desta quinta-feira (22), em Santa Bárbara d’Oeste, e perderam dinheiro, documentos e celular. Os crimes foram cometidos entre 22h10 e 22h50 nos bairros Parque Zabani e Jardim Pérola, na região do 2ºDP (Distrito Policial). Ninguém foi preso.

Por volta das 22h10, um homem pardo, alto e magro, entrou em um coletivo na Rua Tenente Coronel José Gabriel de Souza, no Parque Zabani, e armado com uma faca, anunciou o assalto. Ele ameaçou a cobradora J.M., de 52 anos, e fugiu com R$ 100.

LEIA TAMBÉM: Dupla rende ciclista e rouba bicicleta de R$ 35 mil

Foto: Arquivo/O Liberal

Menos de uma hora depois, o operador de máquina A.P.L., de 25 anos, foi surpreendido por três criminosos armados com um revólver quando calibrava o pneu do carro em um posto de combustível na Rua da Agricultura, no Jardim Pérola.

Os bandidos se aproximaram da vítima, anunciaram o assalto e roubaram a carteira com documentos pessoais e cartões bancários e um celular. O trio estava a pé. Os casos foram registrados na delegacia do município e serão investigados pelo 2ºDP.