Dono do veículo que capotou na Bandeirantes será investigado

O proprietário do Hyundai Tucson que capotou na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na tarde de quarta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste, com quase 200 quilos de pasta base de cocaína, está sendo investigado. De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o veículo não é de propriedade do homem que transportava a droga e sofreu acidente, mas também não é produto de roubo ou furto. As drogas foram encaminhadas à Polícia Federal, em Piracicaba.

De acordo com informações policiais, L.P.B.S., morador de São Paulo, era quem dirigia o carro. Ele seguia pela pista, em direção a Sumaré, quando na altura do km 127 capotou o veículo e bateu no guard rail. Ele saiu correndo e fugiu por uma mata. A PM suspeitou da ação e encontrou, no porta-malas do veículo, cerca de 190 tijolos de pasta base de cocaína. Segundo a polícia, esse material, após o preparo, pode render até R$ 20 milhões.

O proprietário do carro, segundo a PM, que não informou sua identidade para não atrapalhar a investigação, foi solto do sistema prisional em abril de 2016, após cumprir pena por roubo e furto. O motorista, por sua vez, que foi preso na noite desta quarta em um bar em Santa Bárbara, tem várias passagens pela polícia, sendo uma por homicídio, três de receptação, três de roubo, um de posse ilegal de arma de fogo e uma de associação criminosa. A ligação entre os dois é alvo de investigação.