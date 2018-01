Dois veículos são furtados em S. Bárbara

No primeiro caso, um estudante de 21 anos deixou seu veículo, um Ford Escort, estacionado na Rua do Alumínio, no Molon, às 16h de sábado. Por volta das 5h da madrugada de domingo, retornou até onde tinha parado o carro e descobriu que ele havia sido levado.

CELULAR. Na madrugada de domingo, um celular foi levado de dentro de um veículo estacionado na Rua do Couro, no Jardim Pérola. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo Toyota Corola foi estacionado pela vítima, uma analista de suporte de 43 anos. Ao retornar, cerca de duas horas depois, notou que o celular não estava mais dentro do carro. O veículo não tinha nenhum dano aparente e estava com as portas destrancadas.