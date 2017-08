Dois são detidos com drogas e material explosivo

Foto: Guarda Municipal de Santa Bárbara / Divulgação

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste deteve nesta segunda-feira (14), com o apoio da Polícia Civil do município, dois homens com drogas e material explosivo em uma chácara no bairro Cruzeiro do Sul, sendo que um deles tinha contra si um mandado de prisão temporária por suspeita de homicídio.

Segundo informações da própria Guarda Civil, após denúncia anônima, os patrulheiros se dirigiram até a chácara, que fica na Rua Osório Ganeo, no bairro Cruzeiro do Sul, com o apoio de policiais civis da cidade.

Um cerco foi formado e foram detidos dois homens, identificados como K.S.N., de 36 anos, e A.J.D., de 30, sendo que este último tinha contra si um mandado de prisão temporária por suspeita de homicídio desde o último sábado (12).