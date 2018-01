Dois são detidos após furtar salão em S. Bárbara

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Dois homens foram detidos na noite de sábado (13) após furtarem diversos objetos de um salão, localizado no Distrito Industrial de Santa Bárbara d’Oeste. Eles foram localizados pela Guarda Municipal e apresentados ao Plantão Policial.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda recebeu um chamado por volta das 19h do sábado, informando sobre um furto em um salão na Rua Roberto Alves de Almeida, no Distrito Industrial. Ao chegarem ao local, conversaram com o responsável pela segurança no local, que informou que viu dois homens pularem o muro de dentro para fora, carregando uma mochila e uma sacola. O segurança indicou a direção que eles haviam fugido.

A Guarda Municipal os encontrou na Rua Caetano Sartori, no bairro Molon IV. A dupla, que tem 23 e 24 anos, estava com 13 conectores de mangueira de incêndio e 5 chaves de conectores, 10 metros de cabo de cobre, 2 metros de cabo extensão, quatro torneiras e um registro, além de ferramentas utilizadas para o furto. O proprietário do salão disse que o espaço está temporariamente fechado e reconheceu os objetos furtados.