Dois fugitivos voltam para cadeia em Santa Bárbara

Dois fugitivos foram capturados pela Polícia Militar e voltaram para cadeia na noite deste domingo (18), em Santa Bárbara d’Oeste. Ambos foram condenados por roubo. Um deles, um vendedor de 27 anos, foi encontrado próximo da casa onde estava morando, na Avenida Ruth Garrido Roque, no Parque do Lago. Foto: Arquivo/O Liberal

Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de Sorocaba para cumprimento de pena de seis anos e dois meses em regime fechado por roubo.

Um ajudante de pedreiro de 24 anos, foragido do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Hortolândia, foi capturado na Rua João Eduardo Macknight, no bairro Nova Conquista. Ele cumpria pena no regime semiaberto também por roubo.

Ambos foram apresentados na delegacia de Santa Bárbara e depois encaminhados para a cadeia de Sumaré.