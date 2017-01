Desempregado é preso com bicicleta furtada em Santa Bárbara

O desempregado H.F.B. foi preso na madrugada desta quinta-feira (26), em Santa Bárbara d´Oeste, após ser flagrado com uma bicicleta furtada.

Por volta das 4h, guardas municipais estavam em patrulhamento pela Rua do Linho, no bairro Cidade Nova, quando foram alertados por um morador que um homem estava andando com duas bicicletas pela região e que um dos veículos era furtado.

Foto: Guarda Municipal de Santa Bárbara d´Oeste / Divulgação

Durante as buscas, a equipe localizou o desempregado, que tem o apelido de Zóião, e ao ser questionado o homem disse que uma bicicleta era dele e a outra pertencia a um primo. Entretanto, nesse momento os guardas receberam uma nova informação de que a vítima da bicicleta furtada era uma costureira, que morava no Jardim Pérola.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial do município, onde a costureira também foi chamada e, imediatamente, reconheceu sua bicicleta. Sendo assim, o desempregado foi autuado em flagrante e levado para a Cadeia Pública de Sumaré.