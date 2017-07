Descarte irregular incomoda moradores na Vila Pântano

Uma área verde particular em Santa Bárbara d’Oeste tem servido de local para descarte irregular. Além dos entulhos, os moradores da Rua Caetano Sartori, no bairro Vila Pântano, enfrentam outro problema – o aparecimento de animais peçonhentos nas residências por conta do mato alto.

O descuido causado pelo proprietário do local motivou o funcionário público e morador da rua, Sérgio Gabriel, de 46 anos, a zelar por uma pequena parte da área verde. “Na frente da minha casa, eu deixo limpo, eu capino o mato alto, e o que o povo joga ali levo até o Ecoponto. O povo não tem consciência”, desabafa Sérgio. Ele relata que as pessoas descartam todo tipo de material, como madeira, restos de construção, eletrodomésticos, móveis velhos entre outros.

Foto: Divulgação

A professora Vânia Aparecida dos Santos Silvério, de 37 anos, já encontrou escorpião dentro de sua casa. Ela relata que os problemas são recorrentes desde 2013. Ela já fez uma reclamação na ouvidoria da prefeitura, mas até o momento nada foi resolvido. “Uma vez minha filha pegou um desodorante para matar uma aranha, olha o risco!”, ressalta a professora.