S. Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), prepara para o início do ano uma nova lei para criação de cargos comissionados de livre nomeação no município. O texto é discutido junto ao MP (Ministério Público) para se adequar ao entendimento do órgão e, assim, contornar as duas decisões do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), que determinaram no início do mês a exoneração de 35 funcionários, com prazo de 120 dias.

Conforme as decisões do TJ-SP, em duas ações diferentes, uma movida pela PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) e outra pelo MP local, a prefeitura terá, dentro do prazo, que exonerar os servidores nomeados nos cargos de assessor de gabinete, assessor técnico, coordenador e diretor regional, criados pela Lei Complementar n° 215, de 28 de maio de 2015.

Nas ações, a extinção dos cargos é solicitada com o argumento de que as funções desenvolvidas por estes servidores são técnicas e burocráticas, que não necessitam de funcionários com cargo de confiança para serem executadas. O MP aponta que há risco de prejuízo ao erário caso os cargos sigam vigentes.

O prefeito destacou em entrevista ao LIBERAL que o problema apontado é a atribuição dos cargos e não o número de funcionários. “Santa Bárbara é uma das poucas cidades em que não há cabide de empregos. A divergência é com relação à atribuição, embora a nossa lei vigente tenha sido inspirada na lei de cargos do próprio MP e do próprio Tribunal de Justiça. Nós usamos essas duas para fazer a nossa lei”, afirmou o prefeito. Atualmente, o município conta com cerca de 50 funcionários de livre nomeação, segundo informações do Executivo.

Denis explicou que, embora considere que a lei vigente na cidade é “absolutamente coerente”, o objetivo agora, diante das duas decisões judiciais, é solucionar o problema de maneira a atender as demandas da prefeitura e do MP.

“O que nós buscamos agora é um afinamento do entendimento do Ministério Público com o entendimento nosso, para que a gente possa criar uma lei que, aos olhos da Justiça, seja coerente com relação às suas atribuições. O período de 120 dias é o prazo que nós temos pra dialogar a respeito disso, propor uma nova lei, buscar aprová-la na câmara e poder equacionar essa situação”, disse o prefeito.