Denis pede autorização para vender 78 terrenos

Para reforçar o caixa da prefeitura, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (PV), encaminhou a câmara três projetos de lei pedindo autorização para vender 78 terrenos nos bairros Jardim Cândido Bertine II, Terras de Santa Barbara, Vila Pântano II e Jardim San Marino. Esta é a terceira vez em três anos que o chefe do Executivo pede aos vereadores autorização para reforçar o caixa com essa comercialização, sendo que das duas primeiras vezes não teve sucesso.

Para tentar garantir a aprovação, o secretário de Governo, Rodrigo Maiello foi pessoalmente protocolar os projetos e disse que tentou esclarecer as dúvidas dos vereadores, passando a tarde reunido com 15 dos 19 parlamentares da Casa. Em 2015, os vereadores rejeitaram os projetos de alienação destes terrenos, após uma manobra da oposição para inclusão do tema em pauta. No ano passado, a própria municipalidade retirou o pedido de votação sob o pretexto de fazer “melhores estudos”, após receber duras críticas no Plenário.

“É importante esclarecer que são lotes que no decorrer dos anos passaram a fazer parte do patrimônio do município, seja por contrapartida do loteamento ou em casos de lotes caucionados, quando o incorporador não cumpriu suas obrigações com infraestrutura. São áreas residenciais. Não estamos pedindo autorização aos vereadores para alienar áreas públicas, institucionais”, comentou o secretário de governo, após a reunião. No Jardim Cândido Bertine II está prevista a alienação de sete lotes. No Terras de Santa Bárbara são mais 18. No Jardim San Marino a prefeitura relacionou 27 lotes residenciais e outros 26 na Vila Pântano II.