Denis Andia quer polo universitário em Santa Bárbara

Denis Andia, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, assinou nesta quinta-feira (17) um protocolo de intenções para a implantação de um polo no Município da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo.) A Universidade mantida pelo Governo do Estado é uma instituição pública voltada exclusivamente para a Educação a Distância. Foto: Imprensa-Divulgação

O ofício foi entregue ao diretor da Univesp, Ricardo Bocalon, em reunião realizada no escritório do deputado estadual Chico Sardelli. “Trata-se de uma universidade muito bem planejada, com docentes da USP, Unesp e Unicamp como responsáveis pelo conteúdo trabalhado. Santa Bárbara d’Oeste já se inscreveu para que em breve possamos ter esse importante avanço no Ensino Superior”, disse Denis. “Os investimentos em Educação são sempre bem-vindos. Agradeço ao deputado estadual Chico Sardelli pelo apoio junto ao governador Geraldo Alckmin e ao vice-governador Márcio França”, completou o prefeito.

Criada em 2012 como Fundação, a Univesp é uma instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com credenciamento como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC. É uma universidade pública exclusivamente voltada para a Educação a Distância (EAD) que oferece cursos como Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química e Pedagogia.