Defesa de mulher presa em casa de prostituição pede relaxamento de prisão

O advogado da proprietária de uma casa de prostituição fechada nesta terça-feira, em Santa Bárbara d’Oeste, entrou com um pedido de relaxamento da prisão da mulher, conhecida como “Cigana”. O local funcionava em uma chácara na Rua da Servidão, no bairro Jardim Gerivá. A dona do imóvel, de 43 anos, foi presa pelo crime de exploração sexual e encaminhada à cadeia de Monte Mor.

“Pedimos o relaxamento da prisão em flagrante porque já tem várias decisões no âmbito do Tribunal de Justiça no sentido de que essa prática não configura crime. Só se configura crime quando há exploração sexual. No caso, a casa recebia pelo bar, pela entrada e pelo aluguel dos quartos”, declarou o advogado da proprietária do imóvel, William César Pinto de Oliveira.

No momento da prisão, haviam três garotas de programa na casa. Elas disseram que recebiam R$ 100 por programa, além da comissão das bebidas consumidas pelos clientes.