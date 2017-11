Defesa alega agressões, mas juiz nega liberdade a acusado de matar Bruna

Foto: Facebook / Reprodução

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste negou o pedido de liberdade provisória feito pela defesa do rapaz que matou com 53 facadas a jovem Bruna Rodrigues Gusmão Dessordi, de 19 anos, no dia 3 de setembro. A advogada Conceição Maria Vieira Zambello Santos alegou que, como o autor do homicídio foi agredido no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, o Estado não consegue garantir a sua integridade física. O argumento, no entanto, não foi aceito pela Justiça. Atualmente, o suspeito está preso no CDP de Sorocaba.

No dia 27 de setembro, 24 dias após ter cometido o crime, o rapaz de 25 anos procurou por agentes penitenciários alegando que tinha sofrido agressão física por outros presos. Na época, a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) informou que o preso foi atendido no hospital municipal e transferido para uma penitenciária de Sorocaba.

“Eventual agressão sofrida pelo réu dentro do estabelecimento prisional não é motivo suficiente para autorizá-lo a responder o processo em liberdade, sobretudo porque, segundo informado pela própria defesa, o réu foi transferido para o presídio de Sorocaba, provavelmente com o fim de garantir a segurança dele”, argumentou o juiz Thiago Mendes Leite do Canto.