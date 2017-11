Danos em ponte preocupam moradores do Jardim Batagin

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Uma ponte entre os bairros Jardim Batagin e São Joaquim, em Santa Bárbara d’Oeste, está com parte de sua estrutura de madeira danificada e um buraco na parte asfaltada. Pelo vão, é possível ver as águas do Ribeirão dos Toledos, que passam sob o local. O ponto chegou a ser isolado pela Defesa Civil com uma fita zebrada e um rodo velho, de acordo com os moradores, que se dizem preocupados com a segurança da passagem.

Nesta semana, moradores cobraram vereadores sobre a situação da ponte, na Rua Elias Fausto. Pelo local, passam, inclusive, vans escolares, segundo eles.

O assunto foi alvo de críticas do vereador Jesus Vendedor (DEM), que foi até o local e gravou um vídeo questionando a população e mostrando as falhas estruturais no local. As imagens percorreram as redes sociais nesta terça-feira.