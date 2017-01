DAE de SB segue com horário de atendimento reduzido

O atendimento ao público no DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste continua segue com o horário de atendimento reduzido. Até o dia 31 deste mês, o departamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

O horário reduzido entrou em vigor no dia 7 de novembro de 2016, por meio de um decreto municipal e foi prorrogado conforme novo ato administrativo estabelecido no âmbito da autarquia. De acordo com Prefeitura de Santa Bárbara, a medida visa contenção de despesas.

Os serviços considerados ininterruptos, como o tratamento da água e do esgoto, e os serviços operacionais, que envolvem as manutenções em redes de distribuição de água e de coleta de esgotos, assim como os reparos nos ramais e as novas ligações, não sofrerão alterações no atendimento.

Os telefones da autarquia para informações e solicitações de serviços são: 0800.770.3459 ou 3459.5910. O atendimento ao público é realizado na sede administrativa do DAE, que fica na Rua José Bonifácio, 400, centro.