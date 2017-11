DAE abre licitação para construção da ETE Barrocão

Foto: DAE de Santa Bárbara / Divulgação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste abriu licitação para contratar empresa para construir a Estação de Tratamento de Esgoto Barrocão. O projeto se arrasta há anos, e foi necessária uma reformulação para modernizá-lo e diminuir seu custo. A obra é estimada em R$ 21,5 milhões, mas o projeto original previa custo de R$ 29,5 milhões. A previsão é que a construção da estação seja concluída em 18 meses.

Atualmente, o município recolhe 99% do esgoto produzido, mas trata apenas 54%. Com a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Barrocão, esse índice deve aumentar mais 20%. Até 2020, com a conclusão de outra obra em andamento, a ETE Toledos II, 100% do esgoto será tratado.

A ETE Barrocão será instalada na região da zona leste, com capacidade para atender 60 mil habitantes. O governo federal vai financiar, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), parte da obra. Serão repassados R$ 19,7 milhões. O restante, pouco mais de R$ 1,7 milhão, será contrapartida do município.