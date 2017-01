DAE abre licitação para ampliar represinha

O DAE (Departamento de Águas e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste abre nesta sexta-feira (13) licitação visando a contratação de empresa de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Estação Elevatória Santa Alice, a represinha, no ponto de captação e adução de água não tratada, que fica no Jardim Santa Alice. A obra é estimada em R$ 2,6 milhões e usará recursos da cobrança federal pelo uso dos recursos hídricos e contrapartida da autarquia. Foto: DAE S.Bárbara / Divulgação

Conforme informações do DAE, a ampliação projeta o crescimento populacional do município visando à redução de perdas e custos do departamento com energia elétrica, bem como o reforço no abastecimento de água na cidade. Obras de engenharia civil e hidráulica, modernização e troca de bombas estão programadas. Seguindo essa necessidade, dois novos conjuntos motobombas, que compõem a obra, foram adquiridos no ano passado pelo DAE, pelo valor de R$ 370 mil.

Além dessa obra da represinha, o DAE fará a ampliação do sistema da ETA (Estação de Tratamento de Água) IV, que irá beneficiar toda a Zona Leste da cidade. Em dezembro, a autarquia abriu outra concorrência para contratar empresa visando a construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Toledos II, com valor estimado em R$ 43 milhões, sendo R$ 11,8 milhões em recursos próprios do DAE e o restante do repasse do governo federal. Todas essas obras, segundo a administração, têm o objetivo de atingir o índice de 100% na captação e tratamento do esgoto na cidade.

A represinha está em funcionamento há 37 anos, sendo esta a maior reforma de todos os tempos de operação da estação, segundo o DAE. O edital completo e seus anexos poderão estão disponíveis em www.daesbo.sp.gov.br.

Reajuste

Os investimentos anunciados pelo DAE foram a base da autarquia na apresentação à Ares-PCJ (Agência Reguladora de Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) para solicitar o reajuste, concedido no final do ano passado pelo órgão regulador. Desta forma, a partir de fevereiro a tarifa de água e esgoto ficará 17,09% mais cara no município.