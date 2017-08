Criminosos rendem autônomo e roubam carga de laticínio

Um autônomo de 32 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, foi assaltado nesta terça-feira (22), em Campinas, e teve uma carga de queijos e requeijões roubada. A mercadoria está avaliada em R$ 3,4 mil. O crime aconteceu por volta da 12h40, no bairro Chácara Campos dos Amarais. A vítima tentou registrar o assalto no 7º Distrito Policial de Campinas, mas foi orientada pelo atendente a procurar uma delegacia na cidade onde reside. Foto: Arquivo/O Liberal

A vítima disse que estava fazendo uma entrega na Rua Doutor Élton César quando foi rendida por dois homens armados com um revólver. Um deles entrou com a vítima dentro do furgão e após andar por cerca de dez minutos, pararam o veículo e descarregaram a mercadoria.

LEIA TAMBÉM: Jovens são presos por roubo de celular em Hortolândia

Em seguida, a vítima disse que a trancaram no furgão e depois de transitar por alguns minutos, os criminosos jogaram o veículo em uma valeta próximo a Rua Maria de Lourdes Pinto dos Santos, no bairro Agreste, e fugiram.