CPFL troca postes e deixa sujeira para trás

Foto: Divulgação

A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) vem realizando a troca de postes na Rua Benjamin Fornazin, no Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste, e ao mesmo tempo os funcionários vêm deixando para trás restos de materiais e fios soltos na via.

Em um dos casos, um poste que deveria ser substituído ainda está no local e, do lado dele, foi implantado um outro equipamento de energia. Além disso, no momento da execução dessa obra, os funcionários da companhia quebraram a lixeira de um dos moradores, conforme relatou a decoradora Isabela Pereira da Silva, de 17 anos, vizinha do local.

De acordo com Isabela, as trocas de postes acontecem há mais de um mês e desde então há fios soltos por toda a via, além de terra por todos os cantos. “É fio para tudo quanto é lado, soltos, pendurados. Sem falar na terra. A gente já reclamou, veio até um fiscal ver a situação, mas também não resolveu nada”, desabafa a decoradora.

A CPFL informou através de assessoria de imprensa que os problemas citados devem ser solucionados até o final de semana.