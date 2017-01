Correios têm problemas de entrega na Região do Polo Têxtil

Moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) reclamam de problemas com entregas de correspondência nas cidades de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Com contas atrasadas, muitos recorriam às agências dos Correios, mas a retirada de correspondências simples não pode mais ser feita pessoalmente desde o dia 22 de dezembro.

José Messias da Silva, aposentado de 72 anos e morador do bairro Werner Plaas, em Americana, reclama que durante todo o ano de 2016 retirou as correspondências pessoalmente. “Fazia fila de gente para buscar, mas agora eles colocaram um aviso lá e não pode mais buscar, mas também não vão entregar. E a gente tem correspondência, tem conta para pagar, e chega tudo atrasado”, diz ele.

O problema se repete no Jardim Colina, também em Americana. Antônio Panzan, aposentado de 67 anos, reclama que as correspondências, principalmente contas, costumam chegar à sua casa mais ou menos dois dias depois do vencimento. Para evitar prejuízos, a família procura e paga os boletos pela internet: “Quando chega a conta, já está paga. Para mim sempre chega, mas chega atrasado”. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Moradora do Jardim Europa, em Santa Bárbara, Maria José Ferreira, auxiliar de jardinagem de 50 anos, disse que o serviço dos Correios onde ela mora “tem época que funciona, e tem época que não, fica parado”.

Atendimento

Desde setembro de 2016, Nair Aparecida Pegoraro Gomes, aposentada de 63 anos e moradora do Jardim das Palmeiras 2, em Nova Odessa, tem problemas com cartões de crédito.

Um deles foi entregue à pessoa errada, apesar de ser necessária a assinatura do destinatário no momento da entrega. O homem que recebeu a correspondência a procurou para devolver.

Já o segundo cartão, entregue à Nair, não foi acompanhado de uma segunda carta com a senha, que está na agência mas não pode ser retirada, de acordo com ela. Além disso, a idosa afirma que um funcionário a teria maltratado, gritando que já havia pedido que ela esperasse em casa.

Procurada, a assessoria de imprensa dos Correios não atendeu à reportagem até o fechamento desta matéria.