Cooperativa de Reciclagem ‘patina’ na burocracia

A burocracia atrasou em cinco meses o início das atividades da cooperativa de reciclagem “Juntos Somos Fortes”, composta por moradoras do Condomínio Habitacional Bosque das Árvores, de Santa Bárbara d’Oeste. E mesmo com a previsão de que o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) será liberado nesta semana, o grupo relata ansiedade e até desespero por não poder trabalhar. Por conta do atraso, algumas cooperadas estão com até cinco parcelas da mensalidade do apartamento atrasadas.

De acordo com a presidente da cooperativa, Graziela Alves Neto, a ideia da cooperativa surgiu pouco antes da extinção da Favela Zumbi dos Palmares, onde ela e as outras mulheres moravam. Lá, elas trabalhavam recolhendo materiais reciclados, e podiam armazenar parte deles, antes de vender, no terreno de seus barracos, além de guardar os carrinhos utilizados para o trabalho. Quando souberam que iriam morar em apartamentos, e que não poderiam guardar os carrinhos no condomínio, começaram a buscar soluções.

Foto: João Carlos Nascimento\O Liberal

O grupo foi formado por nove mulheres ainda em fevereiro, mas desde então, não saiu do papel. A documentação, aliás, é o que emperra o trabalho, já que o pedido de abertura do CNPJ ficou preso no posto fiscal de Campinas por conta de uma greve dos funcionários ocorrida neste período. Segundo a presidente, os papéis da cooperativa estão agora na Junta Comercial de Santa Bárbara, e a expectativa é que sejam liberados em breve.