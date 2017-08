Confusão em pronto-socorro de SB vai parar na delegacia

Uma confusão entre um paciente e uma enfermeira do Pronto Socorro Edson Mano foi parar na delegacia de Santa Bárbara d’Oeste. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Saúde, o caso está sendo averiguado internamente.

Segundo o boletim de ocorrência, um torneiro mecânico de 28 anos estava na unidade de saúde tomando soro na veia, e quando este acabou chamou a enfermeira para retirá-lo. A profissional, de 48 anos, relatou que estava fazendo outro atendimento.

O paciente afirmou que a enfermeira não o atendeu e virou-lhe as costas, e a partir daí ele disse que “perdeu o controle” e passou a chamá-la de preguiçosa. Ele reclamou da demora na retirada e relatou que a esposa e o filho o aguardavam no carro, do lado de fora do pronto-socorro. Segundo o documento, o paciente disse que vai até a unidade com frequência em função de problema crônico de saúde.