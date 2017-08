Concessões perpétuas terão prazos em cemitérios

Para otimizar o espaço nos cemitérios públicos de Santa Bárbara d’Oeste e modernizar as regras administrativas, a prefeitura apresentou nesta quarta-feira (30) um projeto que promete alterar substancialmente ao menos 12 pontos da antiga legislação, de 1985.

Entre os pontos a serem alterados estão a fixação de preço para concessão de sepulturas perpétuas e provisórias, sendo que as taxas previstas são de R$ 12 mil e R$ 700, respectivamente, até a mudança no tempo de ocupação dos jazigos temporários que cai de cinco para três anos no caso de adultos

e de três para dois anos no caso de crianças.

Outra mudança proposta pelo prefeito Denis Andia (PV) está no aumento do tempo que os concessionários que tiverem sepulturas abandonadas ou em ruínas terão para recorrer das notificações da prefeitura. Em abril, 365 titularidades foram canceladas porque os “proprietários” não tomaram providências para conserto dentro de 30 dias.